Heute: Ein weißer Elefant

„Wie soll ich meine Seele halten, dass sie nicht an deine rührt?“, fragt Rainer Maria Rilke in seinem Gedicht „Liebes-Lied“ und rührt nicht nur seine Geliebte, sondern seine ganze Leserschaft in der Tiefe ihrer Empfindungen an.

Nach dem Parkspaziergang über Rilkes Werk und Wirken geht das Theater in Wasseralfingen noch weiter und bringt zu ausgewählten Gedichten, Briefen und Erzählungen auch Teile seines Romans „Die Aufzeichnungen des Malte Laurids Brigge“ auf die Bühne. Malte alias Rainer entdeckt darin Masken in einem verborgenen Schrank, schildert Erlebnisse mit der Mutter, Familienessen und das Leben in der Großstadt Paris. Dorthin hatte Clara Westhoff ihn gebracht, das gemeinsame Kind Ruth blieb in Worpswede. Die sinnliche Wahrnehmung des Alltags und die Reflexion unserer Existenz sind schon in diesem frühen Werk zentral.

Und sie durchziehen auch die Arbeit der bildenden Künstler*innen in ihrer Fortschreibung der Gedanken dazu. Schon als Kind entdeckte der Protagonist: „Ich habe nie Masken gesehen vorher, aber ich sehe sofort ein, dass es Masken geben muss.“