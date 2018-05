Ein wenig Musik zum Abschied wäre trotzdem nett

Nancy Hünger, geboren 1981, studierte Freie Kunst an der Bauhaus-Universität Weimar und verschrieb sich danach ganz der Literatur. Sie lebt als freie Autorin und Bibliomanin in Erfurt. Im Herbst 2008 erhielt sie ein Hermann-Lenz-Stipendium, 2012 das Dürener Förderstipendium Lyrik. Im Jahre 2014 erhielt Nancy Hünger den Caroline-Schlegel-Förderpreis der Stadt Jena für einen Essay zur Erzählung »Alte Abdeckerei« von Wolfgang Hilbig, 2015 das Thüringer Literaturstipendium Harald Gerlach. Mit einem Stipendium der Universitätsstadt Tübingen soll sie von April bis Juni 2018 im Stadtschreiber-Domizil leben und arbeiten. Zudem sollen literarisch interessierten Tübinger die Autorin und ihre Texte kennenlernen können. Sie wird an diesem Abend im Vorstadttheater aus ihrem neuesten Buch lesen und spontan Ausschnitte aus weiteren Werken präsentieren. Wer sie musikalisch begleiten wird, stand bei Drucklegung noch nicht fest und wird auf der Website nachgereicht.