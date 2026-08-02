Ein Wildpark-Abend über und mit Wolf, Schaf und Esel

Unter Tieren – Unterhaltsam-Wissenswertes samt Imbiss in der Waldschänke.

Im Rahmen der 43. Baden-Württembergischen Literaturtagefinden im Wildpark Open-Air-Gespräche über und mit Wolf, Schaf und Esel statt.

Klar, der Wolf ist der Star im Mergentheimer Wildpark! Aber sind nicht Schaf und Esel vielleicht die Stars der Herzen?

Jedenfalls lösen sie alle etwas in uns aus, sofort hat man zu diesen drei Tieren Bilder im Kopf und Gefühle im Bauch. Und auch kulturell haben sie alle ihre Spuren hinterlassen, in Jahrhunderten des Zusammenlebens mit uns Menschen. Genug Stoff für drei Bände, die in der wunderschönen Naturkunden-Reihe im Verlag Matthes & Seitz Berlin erschienen sind: fein illustrierte Kulturgeschichten, die viel von den Tieren, aber am Ende noch mehr von uns selbst erzählt.

Lassen Sie sich mitreißen von Petra Ahne (Wolf), Eckhard Fuhr (Schaf) und Jutta Person (Esel), wenn sie vor Ort und live vor den entsprechenden Tieren davon erzählen, was diese Vierbeiner so besonders macht. Die Fragen stellt Katrin Schumacher (selbst übrigens eine ausgewiesene Fuchs-Expertin!). Und weil ein leerer Magen ungern zuhört, versorgt Sie die Waldschänke im Wildpark mit einem im Preis enthaltenen leckeren Imbiss.

In Kooperation mit dem Wildpark Bad Mergentheim.