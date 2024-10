Ein Winterabend mit Cafe del Mundo – „Winterhauch“

Es ist Winter. Die Natur geht in Ruhe. Zeit heimzukommen, innig zu werden, Einkehr zu halten. An den langen Abenden leben Geschichten und Sagen. Es kommen gute Geister und böse und man tut gut daran, sich mit Ihnen an einen Tisch zu setzen.

Winter ist auch die Zeit der Familie. Und in der längsten Nacht erscheint ganz leise und zart – ein helles Licht. Jan und Alex lernten sich im Jahr 2007 bei einem Flamenco-Gitarrenworkshop kennen. Der Funke ist sofort übergesprungen. Seitdem sind die Alben „Nuevo Cuarteto“ (2008), „Café del Mundo (2012), „La Perla“ (2014) entstanden und eine Live-Aufnahme „In Passion“ (2015). 2015 kam „Dance of Joy“, ein Remake ihrer ersten gemeinsamen Kompositionen, 2018 dann „Beloved Europa“, ein Album, das anrührt und Haltung bezieht. Anfangs haben sie noch 40 Konzerte pro Jahr gespielt, inzwischen sind es rund 120, u.a. in England, Italien, Deutschland, Frankreich, Spanien, Schweiz, Österreich, Tschechien und Polen.