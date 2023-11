Die Shakespeare Company Berlin bringt eine der poetischsten Komödien des großen englischen Autors ins Bürgerzentrum Waiblingen: In „Ein Wintermärchen“ verzaubern die Schauspieler ihr Publikum mit einem raffinierten Bühnenbild, märchenhaften Kostümen, beeindruckendem Puppenspiel und LIVE-Musik und lassen auf diese Weise eine bezaubernde und romantische Winterstimmung aufkommen.

Ein Wintermärchen, erstmals aufgeführt 1611, ist ein versöhnliches Spätwerk des Autors. Die poetischfantasievolle Inszenierung der Shakespeare Company

Berlin, die bereits 2021 das hiesige Publikum begeisterte, zeigt eine bewegende Familiengeschichte mit der zauberhaften Variation gleich mehrerer großer Themen Shakespeares: Rivalität und Eifersucht, Tatkraft und Intrige, junge Liebe und späte Erkenntnis.

König Leontes verdächtigt seine Frau Hermione der Untreue mit seinem Freund Polixenes. Er erteilt den Auftrag, den vermeintlichen Ehebrecher zu töten. Doch sein Opfer entkommt. Die Königin bringt eine Tochter zur Welt, die in der Wildnis ausgesetzt wird, woraufhin die Mutter wie tot zusammenbricht. Die gerettete Tochter indes wächst in der Familie eines Schäfers auf und verliebt sich in Polixenes‘ Sohn, der diese unstandesgemäße Liebe vor dem Vater geheim hält. Schließlich jedoch klärt sich am Hof des Königs Leontes alles auf und es kommt zu einem

glücklichen Ende.

Das wandelbare, raffiniert eingesetzte Bühnenbild lädt das Publikum dazu ein, in verschiedene Welten einzutauchen. Mit vier Schauspielern, Puppenspiel und Live-Musik wird das Wintermärchen zu einer feinen, psychologisch genauen und in den theatralen Mitteln märchenhaften Inszenierung.

Die Veranstaltung wird von der Stadtbücherei Waiblingen mit einer Medienausstellung begleitet.