Ein Wochenende zum Durchatmen I

Stress, Hektik und permanente Verpflichtungen bestimmen zunehmend unser Leben. Immer öfter scheint es unmöglich, dem Druck standzuhalten und die mentale Balance und körperliche Ausgeglichenheit zu erhalten. Dabei kann es ganz leicht sein, stressreduzierende und gesundheitsfördernde Methoden in den musikalischen Alltag zu integrieren. Wie, das vermittelt Stefan Ruf den Teilnehmenden im ersten Teil des Seminars, indem er meditative Übungen, Atemtechniken und sanfte Körpersequenzen aus dem Yoga mit den Elementen des Shinrin-Yoku verbindet. Im Vordergrund stehen dabei praktische Übungen, die individuelle Erfahrung und die Befähigung, die Übungsvorschläge den eigenen Bedürfnissen anzupassen.

Im zweiten Teil des Wochenendes dreht sich dann alles um Selbstfürsorge. Hören wir Selbstfürsorge, denken wir häufig dabei an ausgedehnte Zeiten von Entspannung und Sorglosigkeit – vielleicht an Urlaub, Schaumbad oder Kaffee trinken. Bedeutet Selbstfürsorge demnach ein weiteres To Do auf unserer, sowieso schon endlos langen Liste? Bitte nicht – denn wir können wieder lernen, auf uns selbst und die eigenen Bedürfnisse zu hören. Denn Selbstfürsorge ist eine Fähigkeit: wie diese gelingt, vermittelt Dozentin Vivian Mary Pudelko den Teilnehmenden.

Dozierende:

Stefan Ruf war 20 Jahre Solotrompeter der Bremer Philharmoniker. Als Yogatherapeut und Meditationslehrer unterrichtet er an den Musikhochschulen Frankfurt, Dresden und Basel. Er ist Kooperationspartner des Zentrums für Berufsmusiker in Hamburg.

Vivian Mary Pudelko ist Autorin, Musiktherapeutin, Yogalehrerin und Coach. Sie lebt seit 20 Jahren mit irisch-deutschen Wurzeln in Wien. Dort betreibt sie mit Leidenschaft ihr Unternehmen „Für mich da“ rund um die Themen Selbstfürsorge, Achtsamkeit und Resilienz.

Termin:

17. – 18. Mai 2025

Beginn Samstag 10.00 Uhr, Ende Sonntag 15.00 Uhr