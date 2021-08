Joseph Beuys war nicht nur einer der bedeutendsten Künstler des 20. Jahrhunderts, er setzte sich auch leidenschaftlich für die Veränderung der Gesellschaft ein. Anlässlich seines 100. Geburtstags beleuchten die Städtischen Museen Heilbronn dieses Engagement in Kooperation mit dem Museum Ulm.

Mit "Ein Woodstock der Ideen" widmet sich erstmals eine Ausstellung Joseph Beuys' Beziehungen zu Süddeutschland. Zugleich zeigt die Schau, wie unmittelbar Kreativ-Gestalterisches, Soziales und Politisches in Leben und Werk des Ausnahmekünstlers verbunden waren. Ausdruck finden Beuys' gesellschaftsreformerischen Ideen nicht zuletzt in zahlreichen Multiples und Grafiken, die dank einer großzügigen Dauerleihgabe der Franz Ernst Vogelmann Stiftung an die Städtischen Museen Heilbronn zu sehen sind.

Öffnungszeiten

Do 11-19 Uhr; Di-So 11-17 Uhr

Gruppen / Schulklassen nach Vereinbarung ab 9.30 Uhr Abendöffnungen nach Vereinbarung