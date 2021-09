Joseph Beuys war nicht nur einer der bedeutendsten Künst­­ler des 20. Jahrhunderts, er setzte sich auch leiden­schaftlich für die Veränderung der Gesellschaft ein. Anläss­lich seines 100. Geburtstags beleuchten die Städtischen Museen Heilbronn dieses Engagement in Kooperation mit dem Museum Ulm. Originale, teils noch nie gezeigte Doku­mente und Materialien veranschaulichen die Aktivitäten des Künstlers im Umfeld des Internationalen Kulturzentrums Achberg (INKA), das als ein süddeutsches „Woodstock der Ideen“ galt. Seit den 1970er Jahren wirkte Beuys vor Ort regelmäßig an den Veranstaltungen des INKA mit und fand dort Gleichgesinnte im Streben nach einem humanen Miteinander.

Doch reichen die Verbindungen zum deutschen Süd­westen über Achberg hinaus: Aus Giengen an der Brenz bezog Beuys sein bevorzugtes Arbeitsmaterial Filz, das neben Fett zu einem Markenzeichen des Künstlers wurde. In Wangen im Allgäu ließ Beuys 1977 die berühmte Honig­pumpe am Arbeitsplatz fertigen – sein Beitrag zur documenta 6. Auch sein politisches Wirken verweist in die Region: 1980 war Beuys an der Gründung der Grünen in Karlsruhe beteiligt.

Mit "Ein Woodstock der Ideen" widmet sich erstmals eine Ausstellung Joseph Beuys‘ Beziehungen zu Süd­deutsch­­land. Zugleich zeigt die Schau, wie unmittelbar Kreativ-Gestalterisches, Soziales und Politisches in Leben und Werk des Ausnahmekünstlers verbunden waren. Aus­­druck finden Beuys‘ gesellschaftsreformerischen Ideen nicht zuletzt in zahlreichen Multiples und Grafiken. Welche Wirkkraft diese Ideen auch heute noch entfalten, verdeutlicht exemplarisch Yoshua Okóns Installation Coyotería: Der mexikanische Künstler interpretiert Beuys‘ berühmte Aktion "I like America and America likes me" neu, bezieht sie auf Grenzkonflikte, illegale Einwanderung und die Geschichte der Kolonialisierung Amerikas.

Neben hochrangigen internationalen Leihgaben sind Materi­alien aus dem Achberger Archiv des Autors, Ver­legers und Publizisten Rainer Rappmann sowie Multiples aus einer großzügigen Dauerleihgabe der Ernst Franz Vogelmann-Stiftung an die Städtischen Museen Heilbronn zu sehen.

Die Ausstellung steht unter der Schirmherrschaft des Ministerpräsidenten des Bundeslandes Baden-Württem­berg, Winfried Kretschmann, MdL.