"Ein Zauber lenkte meinen Sinn" - Worte von Tönen getragen: Melodramen aus drei Jahrhunderten

Das Melodram - hier konkret das Konzertmelodram - ist eine selten zu hörende Gattung, die Musik und Rezitation verbindet und die Sprache in besonderer Weise als Ausdrucksmittel einsetzt. Alexander Stein (Stimme) und Julia Lerner (Klavier) führen in der Stadtbibliothek Melodramen auf und Reinhard Kilian moderiert dieses abwechslungsreiche Programm, das einen Querschnitt durch das Genre darstellt. Auf dem Programm stehen u.a. "Abschied von der Erde" von Franz Schubert, "Der Traum" (Mathilde von Kralik) und "Der synthetische Mensch" von Hanno Haag.

Lassen Sie sich inspirieren von einer Kunstform, die beinahe in Vergessenheit geraten ist und die Charakter und große Ausdruckskraft besitzt, indem sie die Gestaltung des Textes durch die menschliche Sprechstimme und der Musik auf dem Klavier kombiniert.

Alexander Stein studierte Schulmusik und "Künstlerisches Sprechen" sowie "Sprecherziehung" u.a. an der Hochschule für Musik Detmold. Er unterrichtet als Gymnasiallehrer in Reutlingen und ist als Lehrbeauftragter tätig u.a. am Staatlichen Seminar für Lehrerausbildung in Tübingen.

Julia Lerner studierte Klavier an der Staatlichen Hochschule für Musik und Darstellende Kunst in Stuttgart und arbeitet als Pianistin, Klavierpädagogin, Sängerin und Chorleiterin.