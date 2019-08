EINBLICKE ... in die ersten vier Jahrhunderte der Christenheit

An vier Abenden im Herbst soll Einblick in interessante christliche Themen genommen werden.

Die Abende bauen zwar thematisch aufeinander auf, können aber auch einzeln besucht werden. Bewusst hat sich die Kirchengemeinde dazu entschieden, dass jeder Abend an einem anderen Wochentag stattfindet, damit Leute, die immer am selben Tag eine fixe Verpflichtung haben, wenigstens an den anderen Abenden teilnehmen können.

Dieses Jahr wird mit folgenden Themen begonnen:

Di 24.09.: 1. Jahrhundert: Die Christen werden immer mehr

Mi 30.09.: 2. Jahrhundert: Die Christen werden von Innen bedroht

Do 28.11.: 3. Jahrhundert: Die Christen werden von Außen bedroht

Fr 13.12.: 4. Jahrhundert: Die Christen werden offiziell geduldet

Referent: Dekan Dr. Ekkehard Graf, Marbach.