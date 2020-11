Wolfgang Amadeus Mozart Hornkonzert Nr. 4 Es-Dur KV 495

Richard Strauss »Eine Alpensinfonie« op. 64

Felix Klieser Horn

Württembergische Philharmonie Reutlingen

Fawzi Haimor Leitung

Im August 1879 unternahm der fünfzehnjährige Richard Strauss eine Bergtour auf den 1.800 Meter hohen Heimgarten. Bereits in der Nacht brach er auf, um den Sonnenaufgang auf dem Gipfel erleben zu können. Beim Abstieg geriet er in ein Gewitter und erreichte erst am Abend einen Bauernhof, in dem er übernachten konnte. Anschließend schrieb er an seinen Freund, den Komponisten Ludwig Thuille: »Die Partie war bis zum höchsten Grade interessant, apart und originell. Am nächsten Tage habe ich die ganze Partie auf dem Klavier dargestellt. Natürlich riesige Tonmalereien u. Schmarrn (nach Wagner).« Dieser »Schmarrn« hat Strauss noch lange beschäftigt. Nach vielen Skizzen und Umarbeitungen wurde die »Alpensinfonie« 1915 als ein mit über hundert Musikern riesig besetztes, überwältigendes Werk uraufgeführt.

Das Horn, genauer gesagt das Waldhorn, ist das Instrument par excellence für musikalische Naturschilderungen, und so spielt es auch in Strauss’ »Alpensinfonie« eine bedeutende Rolle. Strauss war aber nicht nur bedeutender Komponist von Sinfonischen Dichtungen und Opern, sondern schrieb auch wichtige Werke zur seltenen Gattung des Hornkonzerts – genau wie der von ihm verehrte Wolfgang Amadeus Mozart. Dessen 4. Hornkonzert erklingt zu Beginn des Abends als Kontrapunkt zu Strauss’ gewaltigem Tongemälde. Solist ist Felix Klieser, ein Hornist mit Leib und Seele, was sein nuanciertes, klangfarbenreiches Spiel herausragend belegt. »Das Horn ist eines der farblich vielseitigsten Instrumente, mit dem sich wunderbar Emotionen wecken lassen«, schwärmt Klieser. So vermag dieses mehrere Meter lange, gewickelte Rohr, sowohl zu singen als auch zu schmettern und seine Farben wie kein zweites Instrument mit den Lagen und Lautstärken zu wechseln. Kein Wunder also, dass das Horn als Träger des Poetischen, als romantischer Klang schlechthin gilt.

EINFÜHRUNG 17.20 Uhr