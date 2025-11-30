Eine Bühne für junge Talente

Welches Potenzial schon in den jüngsten Musikerinnen und Musikern steckt, beweist das Nachwuchskonzert mit Schülerinnen und Schülern der Musikschule Neckarsulm eindrucksvoll.

Unter den Solisten sind auch Teilnehmende des Wettbewerbs „Jugend musiziert“, wie etwa die zwölfjährige Pianistin YuQing Xie. Sie wird unter anderem Mozarts Sonate KV 332 F-Dur: Allegro (1.Satz) sowie die Chopin-Etüde op.10 Nr.5 Ges-Dur spielen. Mit dem jungen Fagottist Philipp Oberländer steht außerdem ein Stipendiat der Begabtenförderung Pre-SVA, einer Studienvorbereitenden Ausbildung, auf der Bühne. Aus diesem Begabten-Programm stammt auch Philipa Busam, die mit Blockflöte konzertiert.

Weitere Infos auf www.konzerte.hn/konzerte