Eine brasilianische Reise in Wort und Musik

Der besondere Kulturabend lädt ein zu einer unvergleichlichen Tour durch das größte Land Südamerikas: Brasilianische Geschichten gepaart mit wunderschöner traditioneller Musik.

Kurzweilig und berührend führen Denise Krammer und Lisa Wassermann durch die Regionen Brasiliens und geben dabei tiefe Einblicke in die brasilianische Seele. Ein Erlebnis wie ein Kurzurlaub in eine Welt voller Liebe, Sehnsucht und Lebensfreude.

Denise Krammer ist mehrfach ausgezeichnete Sängerin aus Brasilien. Sie studierte in Rio de Janeiro, Örebro (Schweden) und an der Musikhochschule Köln und hält einen Lehrauftrag für Brasilianische Musik an der Universität Hildesheim. Sie war viele Jahre Jurymitglied der weltbekannten Karnevalsparade in Rio. In Deutschland wurde sie als beste Latin-Sängerin des Landes ausgezeichnet.