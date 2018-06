× Erweitern Eine bretonische Liebe

Ein großartiger Film, der mitten ins Herz geht, ohne rührselig zu sein.

Erwan ist 45 Jahre alt, verwitwet und arbeitet als Bombenentschärfer in der Bretagne. Er hat also gute Nerven, die mächtig beansprucht werden, denn seine Tochter Juliette ist hochschwanger, weigert sich aber standhaft, den Namen des Vaters preiszugeben. Um einen genetischen Defekt auszuschließen, der in der Familie vorkam, machen sie und Erwan einen DNA-Test, der hervorbringt, dass der Mann, den er immer für seinen Vater gehalten hat, dies im biologischen Sinne gar nicht ist. Das bringt ihn schwer aus der Fassung und obwohl er sehr an seinem vermeintlichen Vater hängt, beschließt er, sich auf die Suche nach seinem richtigen Erzeuger zu machen. Wie eine kurzerhand beauftragte Detektivin herausfindet, wohnt der leibliche Vater ganz in der Nähe. Er ist ein etwa 70-jähriger, liebenswerter Mann. Als Erwan ihn trifft, räumt dieser ein, seine Mutter durchaus gekannt zu haben. Auf Anhieb sind sie sich sympathisch.Doch zugleich lernt Erwan auch die temperamentvolle Anna bei einem nächtlichen Wildunfall auf der Landstraße kennen. Sie ist selbstbewusst, kratzbürstig, aber auch verletzlich. Immer wieder begegnen sich die beiden und der zurückhaltende Erwan fühltsich zusehends zu ihr hingezogen. Bis er allerdings wenig später erfährt, dass sie möglicherweise seine Halbschwester ist.Mit charmanter französischer Leichtigkeit und viel Humor widmet sich die Regisseurin Carine Tardieu einer der großen Fragen des Lebens und hat einen großartigen Film geschaffen, der mitten ins Herz geht, ohne rührselig zu sein. Dazu tragen vor allem die beiden Hauptdarsteller Cécile de France und Francois Damiens bei, die die Familienkomödie zu einem rundum gelungenen, schwungvollen Publikumsliebling machen, der sich sehr positiv von den vielen belanglosen französischen Feel-Good-Komödien abhebt, die derzeit die Kinos überschwemmen…