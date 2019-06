eine deutsch-türkische Produktion

Ein Raunen geht durch den Zuschauerraum, alle Köpfe fliegen in eine Richtung, "Was hat sie gesagt?", hört man es zischeln. Das passiert, wenn Sibel Polat auf der Bühne Türkisch spricht, wie beispielsweise in "The Emigrants".

Plötzlich sind diejenigen im Zentrum der Aufmerksamkeit, die in beiden Sprachen zuhause sind. Für solche Momente interessiert sich die Regisseurin Anne Wittmiß. Und auch für die Poesie, die der Klang von Fremdsprachen auf der Bühne entfalten kann. Gemeinsam mit Sibel Polat, Faris Yüzbaşıoğlu und Gerd Ritter wird sie ein deutsch-türkisches Theaterstück für das JES entwickeln.

Sie wünscht sich für ihre Inszenierung: Dass beide Sprachen gleichwertig auf der Bühne gesprochen werden. Dass Kinder, die Türkisch verstehen, einen Vorteil haben, und Kinder, die kein Türkisch verstehen, keinen Nachteil. Und dass alle Zuschauenden ein gemeinsames Theatererlebnis teilen.

In Kooperation mit dem Deutsch-Türkischen Forum Stuttgart

Voraufführungen ab dem 29. Juni 2019