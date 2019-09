In türkischer Sprache mit deutschen Übertiteln // Gastspiel von Boğaziçi Gösteri Sanatları Topluluğu (Bosporus Schauspiel Ensemble, Istanbul)

»Eine Frau erwacht« basiert auf einer wahren Begebenheit. Es ist die Lebensgeschichte einer Frau, Alev, die es schafft, trotz vieler widriger Umstände, ein selbstbestimmtes Leben mit ihren zwei Söhnen in İstanbul zu führen.

Aysel Yıldırım ist eine der hervorragendsten Schauspielerinnen in der Türkei. Sie brilliert nicht nur in der Rolle dieser Frau, sondern schlüpft auch mit umwerfender Komik in verschiedene Männerrollen. Ein wahres Fest der Schauspielkunst und dank der deutschen Übertitelung sowie einiger Tanzszenen auch für ein deutsches Publikum leicht zu verstehen.