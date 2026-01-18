Französische Chansons mit Leora Guillot

Wer kann sich dem Klang der französischen Sprache entziehen? Und wenn sie dann mit Melodien und Klavierteppich erklingt, ist der Zugang zur menschlichen Gefühlswelt eröffnet.

Leora Guillot singt in ihren Liedern von der Liebe in all ihren Facetten, vom Verlangen nach Leben, von Zartheit, von Ängsten. Sie beschreibt diese Gefühlswelten nicht oberflächlich, sie singt sie auf den Punkt, spricht sie offen aus.

2002 in einem kleinen Dorf in Südfrankreich geboren, komponiert und singt Leora seit ihrer frühen Jugend. In ihrem Stil sind Einflüsse von Jacques Brel, Léo Ferré oder Gabriel Fauré zu erahnen. Mit 18 Jahren beschloss sie, das Chanson zu ihrem Leben zu machen, gewann einen Nachwuchspreis nach dem anderen und kam so 2023 mit einem Stipendium nach Paris. Von hier aus entwickelt sie sich seither gemeinsam mit dem Pianisten Titouan Gosselin immer mehr zum Geheimtipp am Himmel „de la chanson française“ des 21. Jahrhunderts. Mit ihrer Bühnenpräsenz berührt Leora ihr Publikum, ob dieses Französisch versteht oder nicht!