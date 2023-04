Eine ganz normale Stadt - Premiere

Nach Jaga und der kleine Mann mit der Flöte von Irina Korschunow. Aufführung der Theaterschule.

Die Bewohner*innen einer kleinen Stadt bereiten sich auf einen Wettbewerb vor. Sie wollen den Preis für die normalste Stadt des Landes gewinnen. Aber was ist normal? Und ist es normal eine wie die böse Jaga in der Stadt zu haben? Denn wenn sie in ihre Trompete bläst, gibt es Zank und Streit unter den Menschen. Doch eines Tages kommt der kleine Mann mit der Flöte in die kleine Stadt. Ab da wird alles anders. Aber wird es auch normal?

Darsteller*innen, Regie, Mitwirkende:

Jaga/ Journalistin: Mia Rupp

Kleiner Mann / Kind: Kristian Händler

Bürgermeisterin: Aaliyah Erim

Bäckerin: Deborah Brischke

Feuerwehrmann: Michael Händler

Gärtnerin: Meta Marchetti

Top-Model: Nives Drljie

Bibliothekarin: Salome Raidt

Theaterpädagogik: Nina Fahrner