Eine große Erleichterung wird Sie erfassen!

Spannungsschmerzen, Ängste und andere Stressfolgen lösen sich ab einem bestimmten Punkt nicht mehr von allein. Dann müssen sie gestoppt werden, weil sie sonst weiter wuchern und die Lebensfreude verbrennen.

Aber wie können wir belastende Gefühle und Gedanken in den Griff bekommen? Wegdenken allein funktioniert nicht. Ignorieren auch nicht. Beides ist hirntechnisch nicht möglich. Doch wir verfügen tatsächlich über „Bewegungs-Schalter“, mit denen wir sofort aktiv „runterkommen“ und alles Negative beruhigen können. Dann wird das Leben leichter und vieles wieder möglich! Diese fünf Inneren Schalter werden Sie an diesem Abend kennenlernen.

Peter Bergholz ist Diplompsychologe und Autor. 14 Jahre lang leitete er eine große evangelische Erziehungs- und Lebensberatungsstelle bei Hamburg. Seit 44 Jahren ist er engagiert als Psychotherapeut und Coach tätig. Auf Basis seiner langjährigen Praxiserfahrungen hat er die Rossini-Kohärenz-Methode entwickelt, einen Selbsthilfeansatz für chronisch belastete Menschen.

Anmeldung bei der vhs unter Telefon 07931 574300, per E-Mail an vhs@bad-mergentheim.de und im Internet unter www.vhsmgh.de.