Jeder kennt ihn, den Dost, der mit seinen lila Blüten an sonnigen Plätzen im Garten an Weg- und lichten Waldrainen zu finden ist.

Von Mai bis September erlaben sich zu Hauf an seinen Blüten eine Vielzahl von Insekten. Auch in der Küche ist der Dost als Gewürz gut bekannt, nicht nur als Pizzakraut, deswegen wurde ihm im Mittelalter der Name Wohlgemut geben. Über seine Heilkräfte erfahren sie im Beisein des Dostes von Diana Monson.