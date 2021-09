Eine holprige, musikalische Zugfahrt

Auf der musikalischen Zugreise präsentieren Bonko Karadjov und Malte Kühn mittels berühmter Melodien aus Operette und Musical eine witzige Geschichte

über einen verschlafenen Reisenden, der in einem Zugabteil aufwacht und nicht weiß, wie er dorthin gekommen ist. Wo die Zugreise hinführt bleibt eine Überraschung.

Bonko Karadjov, geboren 1988 in Annaberg-Buchholz ist seit 25 Jahren auf verschiedenen Bühnen der Welt zu Hause.

Nach seinem Diplom an der Hochschule für Musik und Theater in München

war Bonko Karadjov Mitglied des Opernstudios der Opera de Lyon, wo

er später als Gastsolist übernommen wurde. Nebst Produktionen als Solist am Münchner Prinzregetentheater, der Oper Dortmund, dem Royal Opera House Oman u.A. trat Bonko Karadjov auch als Konzertsänger in Erscheinung und sang an der Münchner Philharmonie, dem Wiener Musikverein, dem Konzerthaus Dortmund und der Südwestdeutschen Philharmonie Konstanz.Bonko Karadjov arbeitet seit 2015 nebst seiner Tätigkeit als Sänger auch erfolgreich als Regisseur und Videobühnenbildner und erhielt 2020 den

Innovationspreis der Stadt Trier für ein avantgardistisches Konzept.

Seit 2020 ist Bonko Karadjov festes Ensemblemitglied am Theater an der Rott.

Malte Kühn, Klavier-, Violin- und Orgelunterricht; Korrepetitor bei Oratorienchören in Wiesbaden; Studium der Musikwissenschaft, Germanistik & Filmwissenschaft an der Universität Mainz; Korrepetition bei Gesangsklassen in Wiesbaden und Mainz; Kapellmeisterstudium an der Folkwang-Hochschule Essen; Korrepetition bei Gesangs- und Kontrabassklassen in Essen, Düsseldorf und Köln; Pianist und Dirigent, zuletzt Chordirektor am Theater Hagen; danach Studienleiter am Theater Trier, zur Zeit, seit der Spielzeit 2020/2021 Dramaturg für Musiktheater und Konzert ebenda.