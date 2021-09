Das Akademikerehepaar Martha und Georges kommt nachts um zwei Uhr von einer Collegeparty nach Hause. Gegen den Willen ihres Mannes hat Martha zwei Gäste eingeladen, den Jungprofessor Nick und seine Frau Putzi. Beide werden im Verlauf der folgenden Stunden in einen durch reichlich Alkohol angefachten, erbarmungslosen Ehestreit des wohlsituierten Gastgeberpaares verwickelt, der auch vor ihren eigenen Problemen und intimsten Sehnsüchten nicht Halt macht.

Doch Marthas und Georges grenzüberschreitende Wortgefechte und Beleidigungen fördern nicht nur dunkle Abgründe, schmutzige Geheimnisse und bittere Lebenslügen ans Licht, sie entpuppen sich als ein perfides Psychospiel, in dem sie rituell sowohl ihre Biografien, als auch ihre Ehe immer wieder einreißen und neu erfinden. Bald verschwimmen Wahrheit und Lüge und plötzlich geht es um mehr. Es geht um Alles. Nach dieser Nacht ist nichts mehr wie zuvor.

Der Broadwayerfolg, und nicht zuletzt die gleichnamige oscarprämierte Verfilmung von 1966 mit Elizabeth Taylor und Richard Burton als Martha und Georges verhalfen Autor Edward Albee (1928–2016) zum Erfolg und brachten ihm zahlreiche renommierte Preise, darunter den Pulitzerpreis und den Tony Award ein.

„Wer hat Angst vor Virginia Woolf …?“ ist zweifellos sein berühmtestes Werk und gilt längst als Klassiker der amerikanischen Moderne. In dem bösartigen, wie humorigen Text seziert er die Fassade der bürgerliche Scheinwelt des „American Way of Life“.

Mit:

Nélida Martinez, Nicole Schneider, Robert Arnold, Philipp Quell