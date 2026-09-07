Eine Hommage an Ludovico Einaudi

Ludovico Einaudi, Meister des Minimalismus und Neoklassik, schafft mit seinen Kompositionen eine tief berührende Atmosphäre. Burak Çebi, der renommierte türkische Pianist, präsentiert an diesem Abend Werke, die unter anderem in Filmen wie „Ziemlich Beste Freunde“ verwendet wurden.

Werke von Ludovico Einaudi, Meister des Minimalismus und der Neoklassik, interpretiert von Burak Çebi, der eine tief berührende Atmosphäre kreiert.