Eine kleine Waldgeschichte

Über zwei die sich streiten und sich dann wieder versöhnenSarah, die Haselmaus, liebt Haselnüsse. Deswegen lebt sie unter dem Haselnussbaum. Als eines Tages Max, das Eichhörnchen, im Haselnussbaum einzieht, ist es mit dem Hausfrieden vorbei. Denn auch Max liebt Haselnüsse. Sarah aber hat überhaupt keine Lust, ihre Haselnüsse mit einem Eichhörnchen zu teilen!

Diese amüsante Geschichte übers Streiten und übers Wiederversöhnen wird gespielt mit Naturmaterialien wie Holz, Nüsse und Stroh. Lieder und Live-Musik, gespielt auf selbstgebauten Instrumenten, verleihen der Aufführung einen besonderen Charme.

Nach der Vorstellung feiern wir ein großes Haselnussfest!

Haselnussfest

Haselmaus Sarah und Eichhörnchen Max lieben Haselnüsse! Wetten, dass du auch Haselnüsse magst?! Erlebe bei unserem großen Haselnussfest die Haselnuss in all ihren Facetten, mit alle deinen Sinnen: sehen, hören, riechen, schmecken, fühlen … Wie wär’s mit Haselnusskuchen oder Haselnuss-Milchshake? Schmeckst du den Unterschied zwischen Haselnuss und Walnuss? Weißt du, wie sich Haselnüsse mit Schale anfühlen, wenn du barfuß darüberläufst? Und ohne Schale? Was lässt sich wohl aus Haselnüssen basteln? Das findest du alles heraus beim Haselnussfest nach der Theateraufführung.