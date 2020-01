Eine Kleine Zauberflöte

Mozarts Zauberflöte ist die in Deutschland am häufigsten gespielte Oper. Mittlerweile gibt es zahlreiche Varianten, die dreistündige Oper für Kinder und Jugendliche in kürzerer Form auf die Bühne zu bringen. Kerstin Steeb und Philipp Haag haben für das Theater Pforzheim eine eigene Fassung von 70 Minuten Spieldauer geschrieben. Vier Freunde sind gemeinsam unterwegs und erzählen sich abends beim Zelten spannende und lustige Geschichten von Monstern, Prinz und Prinzessin und der Suche nach der Liebe. Dabei schlüpfen sie in die Rollen von Papageno, Tamino, Pamina und der Königin der Nacht aus Mozarts Zauberflöte. Musikalisch begleitet werden sie von Klavier, Flöte und Cello. Alle beliebten Arien sind dabei und die Inszenierung ermöglicht einen kindgerechten und interaktiven Zugang zur Oper. Mitmachszenen lockern das Geschehen auf, denn das klinget so herrlich, das klinget so schön!.

KINDERBLOCK: In den vorderen Reihen bieten wir einen Sitzplatzbereich exklusiv für Kinder, bitte beachten Sie dies bei der Buchung.

Spieldauer: 70 Minuten