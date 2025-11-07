Eine Leiche im Louvre

Krimidinner

Hotel Restaurant Hirsch Kraichgaustr. 30-32, 74889 Heilbronn

Freuen Sie sich auf einen spannenden Abend voller Nervenkitzel und kulinarischer Genüsse beim Krimidinner in Sinsheim!

Tauchen Sie ein in einen fesselnden Kriminalfall und beweisen Sie Ihr detektivisches Geschick. Während Sie gemeinsam mit anderen Gästen versuchen, den Täter zu entlarven, genießen Sie ein köstliches, mehrgängiges Menü, das keine Wünsche offenlässt. Dieses einzigartige Erlebnis verbindet Genuss mit packender Unterhaltung und wird Ihnen noch lange in Erinnerung bleiben. Sichern Sie sich Ihre Tickets für das Krimidinner in Sinsheim und lassen Sie sich von der besonderen Atmosphäre verzaubern!

Info

Hotel Restaurant Hirsch Kraichgaustr. 30-32, 74889 Heilbronn
Freizeit & Erholung
Google Kalender - Eine Leiche im Louvre - 2025-11-07 19:00:00 Google Yahoo Kalender - Eine Leiche im Louvre - 2025-11-07 19:00:00 Yahoo Outlook Kalender - Eine Leiche im Louvre - 2025-11-07 19:00:00 Outlook iCalendar - Eine Leiche im Louvre - 2025-11-07 19:00:00 ical

Tags