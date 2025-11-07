Eine Leiche im Louvre

Freuen Sie sich auf einen spannenden Abend voller Nervenkitzel und kulinarischer Genüsse beim Krimidinner in Sinsheim!

Tauchen Sie ein in einen fesselnden Kriminalfall und beweisen Sie Ihr detektivisches Geschick. Während Sie gemeinsam mit anderen Gästen versuchen, den Täter zu entlarven, genießen Sie ein köstliches, mehrgängiges Menü, das keine Wünsche offenlässt. Dieses einzigartige Erlebnis verbindet Genuss mit packender Unterhaltung und wird Ihnen noch lange in Erinnerung bleiben. Sichern Sie sich Ihre Tickets für das Krimidinner in Sinsheim und lassen Sie sich von der besonderen Atmosphäre verzaubern!