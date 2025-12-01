Familien-Zaubershow von und mit Linus Faber für Kinder ab 4 Jahren.

Passend zur Jahreszeit präsentiert Linus Faber mit „Eine magische Elfenmission" eine spannende und vor allem magische Show für die ganze Familie. Sie ist geeignet für Kinder ab 4 Jahren.

Eigentlich stand Weihnachten nichts mehr im Weg. Doch dann bleibt der Weihnachtsmann mit seinem Schlitten in einem Schneesturm stecken. Nun soll der neue Oberelf das ganze Weihnachtsfest alleine stemmen - und im Chaos geht auch noch das goldene Buch verloren. Soll Weihnachten etwa ausfallen? Keine Chance!

Mit den Kindern im Publikum als Aushilfselfen will der Oberelf Weihnachten retten. Findet er gemeinsam mit den Gästen der Stadthalle das goldene Buch? Gelingt es ihm, die Magie des Nordpols zu entdecken und die Rückkehr des Weihnachtsmannes vorzubereiten?