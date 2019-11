Friedensgala der AnStifter 2019

Eine Matinee zur Verleihung des Stuttgarter FriedensPreises 2019 der AnStifter an SeaWatch - Zivile Seenotrettung von Flüchtenden

Laudatio: Prof. Dr. Herta Däubler-Gmelin

Bundesministerin der Justiz a.D.

Lilian Heere ist festes Mitglied der ersten Violinen des Staatsorchesters Stuttgart. Sie wurde 1995 in Stuttgart geboren und erhielt ihren ersten Geigenunterricht an der Musikschule Stuttgart. Mit vierzehn Jahren wurde sie ins Bundesjugendorchester aufgenommen.

Jan Pas, 1962 in Belgien geboren, ist Solocellist im Staatsorchester Stuttgart und im Orchester der Bayreuther Festspiele und hat mehrere CDs eingespielt, darunter eine Aufnahme des Cellokonzerts von Friedrich Gulda mit dem SWR Sinfonieorchester.wurde Er spielt ein Cello von Tomasso Balestrieri, Mantua 1760.

Der Pianist Stefano Vismara absolvierte sein Solistendiplom am Staatlichen Konservatorium in Mailand. Als Solist und Kammermusiker musizierte er u.a. in der Weill Recital Hall der Carnegie Hall in New York, im Teatro Comunale di Bologna uvam. Seit 2001 ist Stefano Vismara als Dozent am Konservatorium „Paul Dukas“ in Paris tätig.