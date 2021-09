Eine Maus namens Julian

Die Maus Julian ist gerne alleine. Doch als eines Tages ein Fuchs in ihre Höhle einbricht und stecken bleibt, ist sie zu Gesellschaft gezwungen. In dieser ausweglosen Situation freunden sich die beiden an und als Julian den Fuchs befreien kann, ist plötzlich alles anders.

Im Anschluss an die Geschichte kann jedes Kind ein Tier aus der Geschichte töpfern. Mit der Keramikerin Lore Krämer-Bacher, in Kooperation mit der Jugendkunstschule.

Für Kinder von 7 bis 10 Jahren.

Anmeldung bei der Jugendkunstschule: Tel. 07131 173761.