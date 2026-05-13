Eine Million für Plundersweiler

Wer „Ljuba“ gesehen hat, unser Sommertheaterstück 2024, kennt den Ort Plundersweiler noch: eine Gemeinde mit knapp 10 000 Einwohnern und den üblichen Problemen.

Die sehr ehrgeizige Bürgermeisterin Bramfeld gibt ihr Bestes und wird dabei vom sehr schwäbischen Gemeindlichen Vollzugsbeamten unterstützt. Das Geld ist trotzdem chronisch knapp, und im Zentrum stehen viele Läden leer. Es gibt ein Café, in das die Älteren gehen, und eine Bar für die Jüngeren. Auch Zwielichtiges ist zu finden: Der merkwürdige Bote Raschid bringt die unterschiedlichsten Dinge von hier nach dort, und am Badesee-Kiosk gibt es nicht nur Currywurst mit Pommes zu kaufen. Ach ja, von einer Leiche ist auch die Rede. Mitten in die allgemeine Tristesse platzt die Mitteilung, Plundersweiler bekomme vom Bund eine Million Euro, um damit ein Gemeindeentwicklungsprogramm anzustoßen. Aber das macht die Situation nicht einfacher, im Gegenteil…Für den Plüderhäuser Theatersommer 2026 hat Wolfgang Kammer mit seinen Spielerinnen und Spieler wieder ein neues, rasant-witziges Stück entwickelt - höchst amüsante Kost für einen heiteren Sommerabend.