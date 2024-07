Eine Million Minuten - Open Air Kino auf Burg Stettenfels

Hätten Sie gedacht, dass ein Kino in ein Auto passt?

Die Filmvorführer des Kinomobils können es Ihnen beweisen. Fast täglich be- und entladen sie den Kinomobilbus mit einem digitalen Filmprojektor, einem Beamer, Tonanlage und zerlegten Leinwänden und fahren mit der gesamten Ausrüstung zu den Einsatzorten in ganz Baden-Württemberg. Auch nach Untergruppenbach auf die Burg Stettenfels in den Burggraben werden sie kommen!

Los geht's um 20:45 Uhr mit: Eine Million Minuten

Eigentlich wissen es alle und doch gerät es immer wieder in den Hintergrund: Die wirklich wichtigen Dinge stehen auf den To-Do-Listen nicht drauf. Als Nina eines Abends beim Zubettgehen sagt: „Ach, Papa, ich wünschte, wir hätten eine Million Minuten, nur für die ganz schönen Sachen“, bekommt Wolf Küper eine Ahnung davon, dass eine Million gemeinsam verbrachter Minuten womöglich sehr viel wertvoller sein könnten als eine glänzende Karriere..

Info unter: 07131-2786550