Open-Air Kino auf Burg Stettenfels - Nur für einen Tag

Cécile hat mit ihrem Sieg bei der Kochshow „Top Chef“ den Durchbruch geschafft. Gemeinsam mit ihrem Lebensgefährten plant sie nun die Eröffnung eines Gourmetrestaurants in Paris.

Doch zwei Wochen vor dem großen Tag fehlt ihr noch immer das Entscheidende: ein Signature Dish. Da erreicht sie die Nachricht vom dritten Herzinfarkt ihres Vaters Gérard Kurzentschlossen reist sie zurück in das verschlafene Provinznest ihrer Kindheit – zunächst nur für einen Tag, um im Familienbetrieb L’Escale auszuhelfen, den ihre Eltern führen.

Regie: Amélie Bonnin

Eine gefühlvolle Eloge auf das Essen, die Liebe und die Provinz (SZ)