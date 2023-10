Wie lang ist eine Minute? Hier ist eine Antwort, die wir vielleicht kennen: „Eine Minute dauert sechzig Sekunden“. Wenn wir wollen, können wir auch genauer sein und die Minute in die sehr präzise Mechanik der Uhr einschließen: „In einer Minute bewegt sich der Sekundenzeiger sechzig Mal, während sich der lange Zeiger nur einmal bewegt“. Aber ist das viel Zeit oder wenig Zeit? Es kommt darauf an! In einer Minute kann eine Menge passieren. Oder es passiert gar nichts. Eine Minute kann wie im Flug vergehen oder wie eine Schnecke träge dahinkriechen … Bruno Cappagli begibt sich Schauspielern der Jungen WLB auf die Suche nach Fragen und Antworten rund um das Thema „eine Minute“.

Bruno Cappagli nach einer Idee von Somin Ahn