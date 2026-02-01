Eine Mords-Freundin

Debbie und Peter entfliehen dem Alltag mit ihren pubertierenden Kindern und gönnen sich eine kleine Kreuzfahrt. Alle sind entspannt, man lernt nette Leute kennen.

So auch Elsa Jean Krakowski, eine sehr unterhaltsame Frau, die trotz ihrer Schicksalsschläge – ihr Mann ist tot – den Kopf nicht hängen lässt. Man verspricht sich, den Kontakt zu halten und sich gegenseitig zu besuchen. Das ist für Debbie und Peter ebenso leicht dahingesagt, wie schnell vergessen. Nicht aber für Elsa. Nun, der Kurztrip hat zu Hause nichts geändert. Sohn Alex ist notorisch schlecht gelaunt und hängt vorm Computer. Tochter Rosie hält sich für den Nabel des Universums und befindet sich in einem permanenten Empörungsmodus. Und auch bei Debbie und Peter herrscht nach 20 Jahren Ehe nicht mehr eitel Sonnenschein. Da kündigt Elsa Jean Krakowski für eine Woche ihren Besuch an. Debbie weiß überhaupt nicht, was sie von dieser Aufdringlichkeit halten soll. Sie googelt mal eben deren Namen und fällt aus allen Wolken. Was muss sie da lesen? Elsa Jean Krakowski soll mehrere Menschen umgebracht haben! Ausführlich berichten die Medien von dem Verdacht. Man habe ihr die Morde nur nicht nachweisen können. Panik bricht aus.

Hat Elsa nicht in jedem zweiten Satz vom Tod gesprochen? Ausnahmsweise sind sich Peter und Debbie mal einig, dass sie Elsa dringend ausladen müssen. Da klingelt es. Elsa steht vor der Tür, zwei Tage früher als angekündigt. Und schwupps ist sie drin …

Die Frage in dieser Krimi-Komödie von Steven Moffat ist nicht, wer war’s, sondern wer wird der Nächste sein? Eine Pointe jagt die nächste in dieser wunderbar bösen und absurd witzigen Geschichte – schwarzer englischer Humor at its best. Der Autor ist auch der preisgekrönte Verfasser der »Sherlock«-Serie mit Benedict Cumberbatch sowie von »Dr. Who«.