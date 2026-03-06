Eine Mords-Freundin

Ganz was Neues von einem Meister des Fachs: Das Stück „Die Mords-Freundin“ ist ein frisch ausgepackter, sehr turbulenter und schwarzhumorig schöner Komödien-Hit. Es stammt von Steven Moffat, einem britischen Drehbuchautor und Dramatiker.

Moffat hat beispielsweise auch die Drehbücher für die „Sherlock“-Serie mit Benedict Cumberbatch geschrieben und setzt in seinem neuen Meisterwerk voll auf den wilden, waschechten, durch und durch witzigen englischen Humor: Auf einer Schiffsreise freundet sich das Paar Peter und Debbie mit einer gewissen Elsa Jean Krakowski an. Warum auch nicht? Elsa ist eine rüstige Witwe, zwar leicht verschroben, aber durchaus sympathisch. Darum laden Peter und Debbie sie kurz vor Ende der Schifffahrt beiläufig auf einen Besuch ein. Und vergessen sie sofort. Jedoch: Bald steht sie vor der Tür. Zudem finden Peter und Debbies Teenager-Kinder heraus: Elsa wird verdächtigt, eine Serien-Killerin zu sein. Dumm gelaufen! Doch wie wird man die alte Dame nun wieder los, ohne unhöflich zu sein? Es beginnt eine immer wildere Hatz durch schräge Verdachtsmomente, krasse Missverständnisse und mitten hinein in ein atemloses Showdown.

Ubersetzt von Danijel Elburg