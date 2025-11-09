Eine musikalisch-literarische Revue von Goethe bis Gianna Nannini

Das Programm thematisiert die Italienreisen Mozarts und Goethes, die Italiensehnsucht der Klassiker genauso wie die der Romantiker, der 1930er-, 40er-Jahre sowie die Italienreisewelle seit den Wirtschaftswunderjahren.
Dabei gibt es für Goethes Mignon-Gedichte aus „Wilhelm Meisters Lehr- und Wanderjahre“ und deren Vertonungen genauso Raum wie für den Italo Pop der 80er und 90er-Jahre.
Mitwirkende: Chorvereinigung Liederkranz Marbach und SingForFun-Ensemble.
Leitung: Wolfgang Jauch und Tobias Burkardt.
Co-Einstudierung: Charlotte Michelmann.
Moderation, Rezitation und Sologesang: Axel Grau.
Musiker/-innen: Steffen Grell, Klavier; David Böhm, E-Bass; Katharina Böhm, Flöte; Megan Usselmann, Schlagzeug; Julius del Toro Reuter, Gitarre und ein Streichquartett.