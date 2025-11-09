Eine musikalisch-literarische Revue von Goethe bis Gianna Nannini

Stadthalle Schillerhöhe Schillerhöhe 12, 71672 Marbach am Neckar

Das Programm thematisiert die Italienreisen Mozarts und Goethes, die Italiensehnsucht der Klassiker genauso wie die der Romantiker, der 1930er-, 40er-Jahre sowie die Italienreisewelle seit den Wirtschaftswunderjahren.

Dabei gibt es für Goethes Mignon-Gedichte aus „Wilhelm Meisters Lehr- und Wanderjahre“ und deren Vertonungen genauso Raum wie für den Italo Pop der 80er und 90er-Jahre. 

Mitwirkende: Chorvereinigung Liederkranz Marbach und SingForFun-Ensemble. 

Leitung: Wolfgang Jauch und Tobias Burkardt. 

Co-Einstudierung: Charlotte Michelmann. 

Moderation, Rezitation und Sologesang: Axel Grau. 

Musiker/-innen: Steffen Grell, Klavier; David Böhm, E-Bass; Katharina Böhm, Flöte; Megan Usselmann, Schlagzeug; Julius del Toro Reuter, Gitarre und ein Streichquartett. 

Info

Konzerte & Live-Musik
