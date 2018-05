Eine musikalische Reise mit Horst Maria Merz

Mit mal nachdenklichen, mal witzigen Liedgut der verschiedenen Länder führt Horst Maria Merz uns auf eine kleine Reise um die Welt. Eine Revue über die Herkunft der neuen Werke in der Sammlung Würth.Der aus Frankfurt am Main stammende Pianist, Schauspieler und Sänger Horst Maria Merz glänzte bereits bei den Salzburger Festspielen als Chansonnier und ist immer wieder im zeitgenössischen Bereich tätig. Mit seinem Georg-Kreisler-Soloabend „Weil ich unmusikalisch bin“ begeistert Horst Maria Merz immer wieder die Bühnen im In- und Ausland.Einlasskarten können per Email unter kunsthalle@wuerth.com bestellt werden.