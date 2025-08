Eine musiklaische Reise durch Richard Gölz Leben

Richard Gölz (1887–1975) war Theologe, Kirchenmusiker und eine herausragende Persönlichkeit des kirchlichen Widerstands im Nationalsozialismus.

Nach dem Ersten Weltkrieg setzte er sich für die Reform der evangelischen Kirchenmusik ein und war maßgeblich an der Wiederbelebung des liturgischen Singens und der Einführung des Choralbuchs beteiligt. In den 1930er Jahren engagierte er sich in der Bekennenden Kirche und unterstützte verfolgte Christinnen und Jüdinnen, indem er Fluchtwege organisierte und sich offen gegen das NS-Regime stellte.

Für seine Aktivitäten wurde er mehrfach verhaftet. Nach dem Krieg wirkte Gölz als Seelsorger und engagierte sich weiterhin für Versöhnung, musikalische Bildung und den Aufbau kirchlicher Strukturen. Sein Leben steht beispielhaft für Zivilcourage, geistige Unabhängigkeit und den tiefen Glauben an die Kraft der Musik und der Gemeinschaft. 2025 jährt sich sein Todestag zum 50. Mal.