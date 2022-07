Eine Mutter kämpft - mit Herzenswärme und Humor

Deutschland 2022 | FSK 6, 118 Min.

Director: Andreas Dresen

Darsteller: Meltem Kaptan, Alexander Scheer, Charly Hübner

Die Türkin Rabiye Kurnaz führt in ihrem Bremer Reihenhaus das einfache Leben einer bescheidenen Hausfrau. Ihr Leben ändert sich jedoch schlagartig, als ihr Sohn Murat kurz nach den Anschlägen vom 11. September 2001 des Terrorismus bezichtigt und ins Gefangenenlager Guantanamo verfrachtet wird. Für die Deutsch-Türkin gibt es nur einen Weg: Sie muss bis ins Herz der Weltpolitik vordringen und findet sich schon bald in Washington vor dem Supreme Court wieder. An ihrer Seite steht der Menschenrechtsanwalt Bernhard Docke, mit dem sich die Frau ganz wunderbar in die Haare bekommen kann. Mit der Zeit wächst das ungleiche Duo aber immer weiter zusammen und es entsteht eine außergewöhnliche Freundschaft...

Biopic über eine Mutter die nicht aufgeben will und kämpft, um ihren Sohn zu befreien. Die Hauptdarsteller*innen reißen einen in ihrem unermüdlichen Kampf um Gerechtigkeit unweigerlich mit.