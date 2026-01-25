Eine Mutter wird geboren! (Ungarn)

Theateraufführung über den Prozess des Mutterwerdens

Die Manna Produkció präsentiert:

Eine Mutter wird geboren!

Hey! Du dort! Ja, genau du! Du bist eine gute Mutter! Auch dann, wenn du es heute nicht so fühlst!

Deine Schicht dauert von Montag bis Montag, dein „Gehalt“ ist miserabel, Pipi- und Essenspausen sind selten, deine „Vorgesetzten“ sind extrem kritisch mit dir, und deine Arbeit wird oft nur dann sichtbar, wenn Sand ins Getriebe gerät. Sagen wir es offen: es ist schwer, oft sehr schwer.

Dies ist die Vorstellung, in der wir uns den Schwierigkeiten der Mutterschaft stellen – denn es ist an der Zeit, ehrlich darüber zu sprechen, wie das Leben einer Mutter im 21. Jahrhundert aussieht, mit all seinen Freuden und Rückschlägen.

