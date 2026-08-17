Wenn sich die Türen des Museums im Alten Bau am Abend öffnen, beginnt ein ganz besonderes Erlebnis: Eine Nacht im Museum lädt dazu ein, Geschichte, Natur und Kultur in stimmungsvoller Atmosphäre neu zu entdecken.

Zwischen 19.00 und 23.00 Uhr können Besucherinnen und Besucher die Ausstellungen des Hauses bei Nacht erkunden. Von der spannenden Dauerausstellung zur Stadtgeschichte über faszinierende Einblicke in die heimische Vogelwelt bis hin zur Sonderausstellung „Geislinger Spielzeugwelten“ entfaltet das Museum einen ganz eigenen Zauber in den Abendstunden.

Kurze Überblicksführungen bieten dabei einen orientierenden Einblick und zeigen die vielfältigen Wege durch die Ausstellungen des Alten Baus. Diese besondere Nacht verspricht eindrucksvolle Eindrücke, ungewöhnliche Perspektiven und ein Museums-Erlebnis, das lange in Erinnerung bleibt.