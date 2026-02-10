Eine Reise durch die Welt der Klänge"

Willkommen im Theatercafé! Am 6. März dreht sich alles um unser Ohr und wir tauchen in eine Welt voller spannender Klänge ein!

Wie immer, lauschen wir einer Geschichte und laden euch danach ein, euch bei unserem Bastelangebot kreativ auszuprobieren. Am KUBAAKiosk Samocca können Tee, Kaffee, Saftschorlen und Kleinigkeiten zum Naschen erwerben.

Die Materialkostendeckung liegt bei 5 € pro Kind. Hinsichtlich der Materialbeschaffung sind wir für eine Anmeldung unter stoelzl@theateraalen.de dankbar. Natürlich sind auch weiterhin Kurzentschlossene herzlich im Theatercafé willkommen.

Die Aufsichtspflicht liegt bei den Erziehungsberechtigten.