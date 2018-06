Eine Reise durch Polen

Olga Szrek bezeichnet ihre Arbeiten als fotografisches Tagebuch. Sie will mit ihrer Fotografie das Alltägliche in ein neues Licht rücken, die Welt so festhalten wie sie ist, manchmal grau und trist, manchmal bunt und fröhlich.

Es wird nichts bearbeitet, verändert oder hinzugefügt - Farben, Formen und Licht spielen hierbei eine große Rolle.

Olga Szrek – freie Fotografin, geb in Stuttgart, Abschluß der Freien Fotoschule Stuttgart Während der Fotoschulzeit kleine Ausstellungen in Stuttgart.

„Die Arbeit in der Fotoschule hat meine Liebe zur analogen Fotografie geweckt, zunächst schwarz-weiß und seit dem Türkeiurlaub 2012 hauptsächlich Farbe.“

Fotografie

22.07. - 10.12.2018

Eröffnung: 22.Juli 2018, 11 Uhr