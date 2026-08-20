Eine Reise durchs Opernhaus

Im Opernhaus spukt es! Seltsame Geräusche dringen aus dem Keller, die Uhren spielen verrückt und niemand scheint zu wissen, was dahintersteckt. Zum Glück ist Hilfe unterwegs: Detektivin Clara Fall nimmt die Spur auf und macht sich daran, das Rätsel zu lösen.

Wie praktisch, dass ausgerechnet während ihrer Ermittlungen das Eröffnungskonzert auf die neue Spielzeit einstimmt – und sich Clara zahlreiche Gelegenheiten bieten, mit möglichen Zeuginnen und Zeugen ins Gespräch zu kommen. Während das Staatsorchester und Sänger*innen des Ensembles der Staatsoper Stuttgart mit einem abwechslungsreichen Programm die kommende Saison vorstellen, begleitet eine Kamera die Detektivin auf ihrer spannenden Mission durch das Opernhaus.

Hinter mancher Tür begegnet sie bekannten Opernfiguren wie Edgardo aus Lucia di Lammermoor oder Musetta aus La Bohème. Ihre Spurensuche führt sie auch zu Künstler*innen, die Einblicke in Produktionen wie Lady Macbeth von Mzensk, Der Rosenkavalier und die Uraufführung von Die drei ??? und das Spiegelkabinett gewähren. Dabei sammelt Clara Fall Hinweis um Hinweis – doch werden sie ausreichen, um das Geheimnis des Opernhauses zu lüften?