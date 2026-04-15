„Eine Reise ins Rembetiko“

Am 17. Mai 2026 veranstalten die XS Music Stuttgart & Die Bouzoukis der Engel ein besonderes musikalisches Event in der Steinturnhalle Leonberg.

Rembetiko ist ein bedeutender Bestandteil der griechischen Musiktradition und steht für kulturelle Vielfalt, Geschichte und emotionale Ausdruckskraft. Mit dieser Veranstaltung möchten wir nicht nur die griechische Kultur präsentieren, sondern auch einen Beitrag zum kulturellen Leben in Leonberg leisten und Menschen unterschiedlicher Hintergründe zusammenbringen.

In Kooperation mit dem Verein der Griechischen Schule Leonberg.