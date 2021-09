Eine Reise um die Welt 2

Die Fortsetzung der musikalischen Weltreise zum Mitsingen und Mitmachen von und mit Vladislava und Christof Altmann. Zum zweiten Mal starten Vladislava und Christof Altmann zu einer musikalischen Reise rund um die Welt. Mit Hilfe eines Windrades wird das Publikum vom "Reisewind" in immer neue Länder getragen. Unterwegs treffen die Weltreisenden dieses Mal unter anderem auf ein Kamel in der Wüste. Einen kleinen Eisbären, der schrecklich schwitzen muss. Ein hüpfendes Känguru. Auf Büffel, Indianer und auf Mr. Smith mit seinem Äffchen Fips. Schließlich landen alle wieder in heimischen Gefilden, um denl etzten Rest der Reise mit der "Schwäb'sche Eisebahne" zurückzulegen.....Wieder gibt es für die Zuschauer viel zum Mitsingen und Mitmachen. Und wieder sind während der Reise zahlreiche Instrumente im Einsatz.

Eine Reservierung per E-Mail (info@adler-meidelstetten.de) wird empfohlen.

Es gilt die dann aktuelle Corona VO Baden Württemberg, siehe auch

https://www.adler-meidelstetten.de/downloads/corona-2021-oeffnung.pdf