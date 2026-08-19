"Eine Reise zum Mond"

Habt ihr schon mal den Mond genau angeschaut? Mal als Sichel, mal als Vollmond zeigt er seine Meere, Krater und Gebirge. Da müsste man hinfliegen und alles selbst anschauen, aber dazu braucht man starke Raketen und mutige Raumfahrer. Wir schauen uns an, wie so eine Reise funktioniert und was die Astronauten schon alles erlebt haben.

Möchtet ihr mitfliegen?

Mit Hagen Glötter und Ekkehart Kaufmann.

In Zusammenarbeit mit der Sternwarte Höfingen.

Für Kinder ab 6 Jahren.