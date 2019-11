„Eine russische Winterreise“ ... mit Puschkin, Tschechow und bitterkalten Märchen

Rudolf Guckelsberger und Ulrich Schlumberger (Akkordeon) laden Sie ein zu einer unterhaltsamen literarisch-musikalischen Schlittenpartie auf den Spuren von „Väterchen Frost“!

Marja und Wladimir lieben sich und wollen, gegen den Willen ihrer Eltern, heiraten. Winternacht. Heimlicher Aufbruch. Marja findet schließlich die verabredete Kapelle und heiratet. Aber nicht Wladimir! – Was der russische Nationaldichter Alexander Puschkin da in seiner Erzählung „Der Schneesturm“ entfaltet, ist eine humorige Verwechslungsgeschichte, die uns mitten in das Winterwunderland schlechthin entführt. Zu ihm gesellen sich die schöne Nadja und der schreckensbleiche Iwan Petrowitsch ... in skurrilen Geschichten des nicht minder berühmten Erzählers Anton Tschechow (er starb 1904 in Badenweiler) sowie das märchenhafte „Schneekind“ und ... eine böse Stiefmutter!

Rudolf Guckelsberger und Ulrich Schlumberger (Akkordeon) laden Sie ein zu einer unterhaltsamen literarisch-musikalischen Schlittenpartie auf den Spuren von „Väterchen Frost“!

Eine Veranstaltung in der Reihe "5 nach 4: Kultur am Sonntagnachmittag".