Eine Seite noch – Lesung mit Meike Winnemuth

Ihre größte Bekanntheit erlang sie durch den Gewinn von 500.000 € bei "Wer wird Millionär" und dem darauffolgenden Buch "Das große Los".

Später folgte dann „Bin im Garten“. Jetzt ist die Bestsellerautorin zurück und widmet sich nach Weltreise und Garten einer weiteren Passion: dem Lesen. Einen Sommer lang las sie alles, was ihr in die Finger kam, erfreute sich an Selbstversuchen, traf andere Leseverrückte, unternahm Ausflüge in die weite Welt der Literatur. Und fand dabei was sie nicht gesucht hat.

Meike Winnemuth spricht über Berührendes, Kurioses, Wissenschaftliches, Persönliches, Verbindendes rund um unser aller Leidenschaft - das Lesen.