Wir rennen ins Offene

× Erweitern LTT Landestheater Tübingen

Was für eine Zeit liegt hinter uns: Vorlesungen? Digital. Spieleabende mit Freunden? Digital. Familientreffen? Digital. Und Spaziergänge, viele Spaziergänge.

Oft waren wir alleine, haben uns in uns und unser Zimmer eingesperrt gefühlt, gefesselt an den Schreibtisch. Haben aber auch die Freiheit gehabt, nur noch diejenigen zu Treffen, die wirklich wichtig sind: Keine peinliches Rumstehen auf Partys mehr, auf denen man eigentlich nicht sein will aber doch nicht fernbleiben kann. Keine Pflicht, irgendwen zu treffen. Wir haben Neues gelernt über uns und Andere. Wird es wieder so sein wie vorher? Soll es überhaupt wieder so werden?

Wir haben uns Fragen gestellt. Jeden Montag. Daraus sind Texte entstanden. Aber wir wollen endlich wieder Spielen und zeigen, was uns so bewegt hat in dieser Zeit, während der ersten und zweiten Welle.